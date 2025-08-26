Azərbaycan və ABŞ Çərçivə Sazişi imzalaya bilər

16:29 26 Avqust 2025
İqtisadiyyat
Vaşinqtondakı tarixi görüşdən sonra Azərbaycan və ABŞ arasında Çərçivə Sazişinin imzalanması üçün əlverişli şərait yaranıb, bununla bağlı ilkin müzakirə aparılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Nazirlər Kabinetində Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclasda bildirib.

Onun sözlərinə görə, görüşdə Azərbaycanın regionda və dünyada enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə xüsusi qeyd edilib: “Azərbaycanın zəngin enerji resursları, o cümlədən bərpaolunan enerji ehtiyatları da diqqət çəkib”.

