Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi
18:14 26 Avqust 2025
132 Siyasət
Metbuat.az
A- A+

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə avqustun 25-də İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı yeni təyin səfiri Müctəba Dəmirçilunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, görüş zamanı Azərbaycan və İran dövlətləri və xalqları arasında bütün sahələrdə, o cümlədən, dini-mənəvi müstəvidə tarixi, ənənəvi əlaqələrin möhkəmlənməsinin vacibliyinə toxunulub.

İşğaldan azad olunmuş Qarabağda gedən genişmiqyaslı yenidənqurma işləri, vandalizmə məruz qalmış dini-mənəvi irsimizin dirçəldilməsi barədə danışan Allahşükür Paşazadə bunu ümumislam əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirib və səfirə həmin ərazilərə səfər etməyi tövsiyə edib.

Səfir isə Şeyxülislam A.Paşazadəni Azərbaycan və bütün region üçün önəmli şəxsiyyət, Azərbaycanı dünya miqyasında, beynəlxalq müstəvilərdə yüksək səviyyədə təmsil edən nüfuzlu lider kimi dəyərləndirdi və qəbula görə minnətdarlığını bildirib.

O, İran İslam Respublikasında keçiriləcək benəlxalq konfransa dəvət məktubunu QMİ sədrinə təqdim edib.

Görüşdə eyni zamanda qəbul zamanı dünyada və regionda sülh və əməkdaşlıq mühitinin vacibliyi vurğulanıb, dostluq, qonşuluq və qardaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində qarşılıqlı səylərin zəruriliyi qeyd olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu tarixdə Minsk Qrupu ləğv edilə bilər -

Bu tarixdə Minsk Qrupu ləğv edilə bilər - Nazir

26 Avqust 2025 15:51
Nazirlər Kabinetində Vaşinqton səfəri ilə bağlı xüsusi iclas keçirilir

Nazirlər Kabinetində Vaşinqton səfəri ilə bağlı xüsusi iclas keçirilir

26 Avqust 2025 15:20
Ərdoğandan Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri barədə açıqlama

Ərdoğandan Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri barədə açıqlama

25 Avqust 2025 21:19
Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27
Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi - FOTO

25 Avqust 2025 18:36
Azərbaycan və Britaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi -

Azərbaycan və Britaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi - FOTO

25 Avqust 2025 17:02
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

23:00-da su kəsiləcək -

26 Avqust 2025 19:17

AFFA nümayəndəsi UEFA-nın tədbirində iştirak etdi

26 Avqust 2025 19:05

"Nəsiminin məzarının köçürülməsinə ehtiyac yoxdur" -

26 Avqust 2025 18:47

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü -

26 Avqust 2025 18:27

Sağlam qalmaq üçün hansı saatlarda qidalanmalıyıq? -

26 Avqust 2025 18:21

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

26 Avqust 2025 18:14

DİM-dən ali məktəblərə qəbul ilə bağlı məlumat

26 Avqust 2025 18:12

Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

26 Avqust 2025 18:09

Məktəblərdə dərs müddəti qısaldıla bilər? -

26 Avqust 2025 18:05

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

26 Avqust 2025 17:58