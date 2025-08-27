Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara bu sözü deyibmiş

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara
22:52 27 Avqust 2025
322 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"la matçda əldə edilən qələbəni şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, oyunun gərgin keçdiyini ifadə edib. Qurban Qurbanovun sözlərinə görə, ikinci oyun ilk oyundan da gərgin olub. O, oyundan əvvəl oyunçulara soyuqqanlı olmağı tapşırdığını bildirib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"u iki oyunun nəticəsinə əsasən 5-4 hesabı ilə məğlub edərək, UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yüksəlib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yüksəldi

27 Avqust 2025 22:42
"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

27 Avqust 2025 21:42
Holann adını dəyişdi

Holann adını dəyişdi

27 Avqust 2025 20:45
“Qarabağ” - “Ferentsvaroş” matçının start heyətləri açıqlandı

“Qarabağ” - “Ferentsvaroş” matçının start heyətləri açıqlandı

27 Avqust 2025 19:53
"Real" ulduz futbolçunu pulsuz alır

"Real" ulduz futbolçunu pulsuz alır

27 Avqust 2025 19:43
​Azərbaycan millisinin futbolçusu Avropa klubuna transfer oldu

​Azərbaycan millisinin futbolçusu Avropa klubuna transfer oldu

27 Avqust 2025 19:05
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev "Qarabağ"ı

27 Avqust 2025 23:37

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara

27 Avqust 2025 22:52

​Rusiya Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil

27 Avqust 2025 22:45

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

27 Avqust 2025 22:42

“WhatsApp”da internetə ehtiyac qalmadı -

27 Avqust 2025 22:17

"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

27 Avqust 2025 21:42

Bakıda müəllimlərin qalmaqallı görüntüləri yayıldı -

27 Avqust 2025 21:24

Holann adını dəyişdi

27 Avqust 2025 20:45

Nurlan Hacıyevə yüksək vəzifə verildi

27 Avqust 2025 20:25

Tezliklə varlanacaq 3 bürc -

27 Avqust 2025 20:14