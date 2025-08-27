Qurban Qurbanov qələbəni şərh etdi

Qurban Qurbanov qələbəni şərh etdi
23:37 27 Avqust 2025
184 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qarabağ"ın qələbəsini ən çox azarkeşlər haqq edirdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"a (Macarstan) qarşı keçirdikləri cavab oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Liqa mərhələsinə yollandıqları üçün hədsiz sevincli olduqlarını söyləyib:

"Gərgin oyuna şahidlik etdik. Futbolçularım böyük nailiyyət təbrik edirəm. Sanki çoxdandır stadionda bu cür atmosferə şahidlik etmirdim. Bu qalibiyyəti ən çox azarkeşlərimiz haqq edirdilər".

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - " Ferentsvaroş " oyunu qonaqların 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Səfərdəki ilk matçda Ağdam təmsilçisi 3:1 hesablı qələbəyə sevinmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

28 Avqust 2025 01:15
“Qarabağ” qrup oyunlarını bu stadionda keçirəcək

“Qarabağ” qrup oyunlarını bu stadionda keçirəcək

28 Avqust 2025 00:05
Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara bu sözü deyibmiş

27 Avqust 2025 22:52
"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yüksəldi

27 Avqust 2025 22:42
"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

27 Avqust 2025 21:42
Holann adını dəyişdi

Holann adını dəyişdi

27 Avqust 2025 20:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

28 Avqust 2025 01:15

Qurban Qurbanov Prezidentin təbrikinə belə reaksiya verdi

28 Avqust 2025 00:12

“Qarabağ” qrup oyunlarını bu stadionda keçirəcək

28 Avqust 2025 00:05

ABŞ Qəzza ilə bağlı təşəbbüslərə mane olur -

27 Avqust 2025 23:47

Bu rəngin qramı qızıldan baha olub

27 Avqust 2025 23:45

İlham Əliyev "Qarabağ"ı

27 Avqust 2025 23:37

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara

27 Avqust 2025 22:52

​Rusiya Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil

27 Avqust 2025 22:45

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

27 Avqust 2025 22:42

“WhatsApp”da internetə ehtiyac qalmadı -

27 Avqust 2025 22:17