“Qarabağ”ı təkcə onlar təbrik etmədi - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, “Qarabağ” Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu münasibətlə Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən 10 komanda Ağdam təmsilçisinə rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edərək təbrik ünvanlayıb.
Yalnız “Neftçi” klubu “Qarabağ”ı təbrik etməyib. Bakı klubunun bu davranışının komandalar arasında olan əzəli rəqabətdən irəli gəldiyi ehtimal olunur.
Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın ÇL-in əsas mərhələsinə düşməsi Premyer Liqada çıxış edən digər 11 klubun da büdcəsini zənginləşdirəcək. Belə ki, UEFA-nın bu klublara 800 min avro ödəyəcəyi gözlənilir. Yardım iki mərhələdə klubların hesabına köçürüləcək: əvvəlcə 550 min, daha sonra 250 min avro (bugünkü məzənnə ilə 1 milyon 579 min manat).