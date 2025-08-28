Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasını və "Bayraktar" zavodunun vurulmasını müzakirə edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "X" səhifəsində yazıb.
Zelenski vurğulayıb ki, ruslar növbəti dəfə Ukraynanı vuraraq, 30-dan çox raket və 600-ə yaxın pilotsuz uçan aparat atıblar: "Bu hücum nəticəsində dördü uşaq olmaqla 17 nəfər həlak olub. Daha onlarla insanın vəziyyəti ağırdır və həkimlər onların həyatları üçün mübarizə aparırlar. Türkiyə müəssisəsi, Azərbaycan səfirliyi, Aİ nümayəndəliyi, "British Council" və yaşayış məntəqələrində tətillər olub. Bu, Putinin Ukrayna, ABŞ və avropalı tərəfdaşlarımızın qətlləri dayandırmaq üçün göstərdiyi bütün səylərə cavabıdır. Ona görə də təzyiq lazımdır – sanksiyalar, tariflər və siyasi tədbirlər vasitəsilə. Biz güclü addımlara ümid edirik".
"Biz həmçinin təhlükəsizlik təminatlarını geniş şəkildə müzakirə etdik. Milli təhlükəsizlik məsləhətçiləri indi hər bir spesifik komponent üzərində işləyirlər və bütün çərçivə gələn həftə kağız üzərində qurulacaq. Prezident Ərdoğan, Türkiyənin xüsusilə Qara dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə necə töhfə verə biləcəyini araşdırmaq üçün müdafiə nazirini bu prosesə cəlb etdiyini bildirdi", - dövlət başçısı əlavə edib.