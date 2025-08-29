İctimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılacaq? - AÇIQLAMA

Son günlər sosial şəbəkələrdə və yerli mediada Bakıda ictimai nəqliyyatda gedişhaqqının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılır.
Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu proses real görünmür:
“Biz məsələyə baxanda görürük ki, bu günlərdə ictimai nəqliyyatın inkişafı üçün xeyri işlər aparılır. Misal üçün, metroda qatarlar yenilənir, yeni tunellər, depolar və stansiyalar tikilir. Avtobus segmentində isə yeni avtobuslar gətirilir və marşrutlarda işlədilir. Bu gətirilən yeni avtobusların bir qismini dövlət, digər qismini isə özəl daşıyıcılar təmin edir. Özəl daşıyıcıları narazı salan məsələlərdən biri odur ki, hazırkı gedişhaqqı onlara gəlir əldə etməyə imkan vermir. Düşünürəm ki, ola bilər buna görə məsələ gündəmə gəlib, amma gediş haqqının kəskin artırılmasını gözləmirəm”.
Ekspertin fikrinə görə, qiymət artımı ola bilər, amma dövlət hər şeyi nəzərə alır və balanslaşdırır.
“Dövlətin sosial yönümlü siyasəti var, ona görə də kəskin qiymət artımına inanmaq çətindir. Eyni zamanda, daşımada çalışan şirkətlərə dəstək göstərmək ehtiyacı var. Bu dəstəyin hansı formada olacağı zamanla müəyyənləşəcək, amma görülən işlərin fonunda qiymət dəyişikliyi ola da bilər, olmaya da bilər. Xidmət keyfiyyətinə gəldikdə isə obyektiv yanaşsaq, görürük ki, ictimai nəqliyyatın avtobus seqmentində keyfiyyət yüksəlib”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az