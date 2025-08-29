Anlaşma memorandumunun mətni açıqlandı

Anlaşma memorandumunun
21:49 29 Avqust 2025
193 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Azərbaycanla ABŞ arasında imzalanmış anlaşma memorandumunun mətni açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında anlaşma memorandumunda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hökuməti (bundan sonra – “İştirakçılar”), aşağıdakı razılaşmaları əldə ediblər:

I. Məqsəd

Bu Anlaşma Memorandumunun (bundan sonra – “Memorandum”) məqsədi İştirakçılar arasında strateji münasibətlərin möhkəmlənməsinə yönəlmiş Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının altı ay müddətində hazırlanması üçün Strateji İşçi Qrupunun yaradılmasıdır.

İştirakçılar Strateji İşçi Qrupunda aşağıdakı üç sahəyə diqqət yönəltmək niyyətindədirlər:

Enerji, ticarət və tranzit daxil olmaqla regional bağlantılar;

Süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur daxil olmaqla iqtisadi sərmayələr;

Müdafiə məhsullarının satışı və terrorizmə qarşı mübarizə daxil olmaqla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq.

II. Əməkdaşlıq sahələri

İştirakçılar aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər:

Enerji sahəsində sərmayələrin və regional bağlantılar üzrə infrastrukturun genişləndirilməsi;

Müdafiə və terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində daha möhkəm əməkdaşlığın qurulması;

Regional iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;

Süni intellekt üzrə tərəfdaşlıqların və rəqəmsal infrastruktur sahəsində sərmayələrin inkişaf etdirilməsi.

III. Ümumi müddəalar

Müddət: Bu Memorandum İştirakçılar tərəfindən imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və bir il müddətində qüvvədə qalır. Memorandum İştirakçıların qarşılıqlı yazılı razılığı ilə uzadıla bilər. Hər bir İştirakçı istənilən vaxt bu Memorandumda iştirakını dayandıra bilər. İştirakı dayandıran tərəf digər İştirakçıya diplomatik kanallar vasitəsilə altmış (60) gün əvvəlcədən yazılı qaydada bildiriş verməlidir.

Layihələrin davam etmə müddəti: İştirakçılar tərəfindən başqa qərar verilmədiyi təqdirdə, bu Memoranduma xitam verilməsi iki İştirakçı arasında bu Memorandum çərçivəsində artıq başlanmış və tamamlanmamış layihələrə və fəaliyyətlərə təsir göstərmir.

Dəyişikliklər: İştirakçılar qarşılıqlı yazılı qərarla bu Memorandumu dəyişdirilə bilərlər.

Memorandumun təsiri: Bu Memorandum beynəlxalq hüquq və ya daxili qanun üzrə heç bir hüquq və öhdəlik yaratmır. İştirakçılar bu Memorandumun maliyyə öhdəliyi daşımadığını xüsusi olaraq qəbul edirlər. İştirakçılar öz əlahiddə və unikal missiya və mandatlarını, məsuliyyət və hesabatlılıqlarını qoruyub saxlamaq niyyətindədirlər. Bu Memorandum çərçivəsində İştirakçılar arasında əməkdaşlığın tərəfdaşlıq və ya digər hüquqi şəxs və ya qurum kimi təfsir edilməsi nəzərdə tutulmur. Hər bir İştirakçının bu Memorandumla bağlı çəkdiyi bütün xərcləri özü tərəfindən qarşılaması gözlənilir. İştirakçılar bu Memorandumu İştirakçılar arasında bu Memorandum imzalanmazdan əvvəl və ya sonra bağlanmış razılaşmalara xələl gətirmədən icra etmək niyyətindədirlər. Bu Memorandumda heç nəyin eksklüziv işçi münasibəti kimi təfsir edilməsi nəzərdə tutulmur.

Vaşinqton şəhərində, 8 avqust 2025-ci il tarixində, ingilis dilində iki orijinal nüsxədə imzalanıb.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyevlə Putinin görüşü barədə razılıq yoxdur -

İlham Əliyevlə Putinin görüşü barədə razılıq yoxdur - Açıqlama

29 Avqust 2025 22:12
Prezidentdən hərbi xidmətə çağırışla bağlı

Prezidentdən hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM

29 Avqust 2025 17:11
İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

29 Avqust 2025 16:16
Hakan Fidan Ermənistan - Azərbaycan münasibətlərindən danışdı

Hakan Fidan Ermənistan - Azərbaycan münasibətlərindən danışdı

29 Avqust 2025 00:20
Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

28 Avqust 2025 19:27
Rəsmi Bakı “İbrahim sazişi”nə qoşulacaq? -

Rəsmi Bakı “İbrahim sazişi”nə qoşulacaq? - AÇIQLAMA

28 Avqust 2025 18:52
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Türkiyədə təyyarə qəzaya uğradı

29 Avqust 2025 22:53

Putin sülh səylərini ələ salır -

29 Avqust 2025 22:47

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı danışdı

29 Avqust 2025 22:35

​Türkiyə Böyük Millət Məclisində İsraillə bağlı iclas keçirildi

29 Avqust 2025 22:27

İlham Əliyevlə Putinin görüşü barədə razılıq yoxdur -

29 Avqust 2025 22:12

Anlaşma memorandumunun

29 Avqust 2025 21:49

Lamiyə Vəliyeva evləndi -

29 Avqust 2025 21:25

Azərbaycanlı futbolçu "Barselona"ya transfer oldu -

29 Avqust 2025 21:14

"Real" Ardanın yerinə ulduz futbolçunu transfer edir

29 Avqust 2025 20:42

İkinci şansı əldə edəcək bürclər -

29 Avqust 2025 20:09