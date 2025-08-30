Azərbaycan və Türkiyə XİN rəsmiləri müzakirə apardı

Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Türkiyədə bu ölkənin xarici işlər nazirinin müavini A.Berris Ekinci ilə görüşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, nazir müavinləri ikitərəfli gündəliyin aktual istiqamətlərini və regional məsələləri müzakirə ediblər.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, görüş zamanı ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr, Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyinə namizədliyi, Cənubi Qafqazdakı cari proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.