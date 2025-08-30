İranın Azərbaycandakı yeni səfirindən İLK AÇIQLAMA

İranın Azərbaycandakı yeni səfirindən İLK AÇIQLAMA
22:43 30 Avqust 2025
206
Mətbuat
İranın Azərbaycandakı yeni səfiri Müctəba Dəmirçilu onun qarşısında qoyulan vəzifələri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat bu barədə AzTV-yə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı nikbindir:

"Yeni səfir təyin olunanda ona göstəriş verilir ki, iki ölkə arasında əlaqələri dərinləşdirmək lazımdır. Bu dəfə nail olmaq üçün biz yeni layihələr ortaya qoymalı və keçmiş layihələrin icrası ilə məşğul olmalıyıq. Bu baxımdan mənə göstəriş verilib ki, müxtəlif sahələrdə bütün səy və bacarığımı ortaya qoymalıyam. Odur ki, çox nikbinəm. Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıq".

