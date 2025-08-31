Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?
12:48 31 Avqust 2025
116 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Sentyabrın 1-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 30-35 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

    Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

    31 Avqust 2025 11:34
    Sentyabrdan havalar soyuyacaq? -

    Sentyabrdan havalar soyuyacaq? -RƏSMİ AÇIQLAMA

    30 Avqust 2025 15:42
    Bakıda oğurluq edənlər saxlanıldı

    Bakıda oğurluq edənlər saxlanıldı

    30 Avqust 2025 14:55
    Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

    Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

    30 Avqust 2025 14:21
    Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

    Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturunun bərpasına başlanılacaq

    30 Avqust 2025 14:13
    Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

    Sabah çimərliklərdə 28 dərəcə isti olacaq

    30 Avqust 2025 13:58
    Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

    31 Avqust 2025 12:48

    Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

    31 Avqust 2025 11:34

    Prezident Malayziya Kralına təbrik məktubu göndərdi

    31 Avqust 2025 11:12

    İlham Əliyev Qırğız Prezidentini təbrik edib

    31 Avqust 2025 11:11

    "Qarabağ" ev oyunlarını bu stadionda keçirəcək

    31 Avqust 2025 10:59

    İnna Bakıda konser verdi -

    31 Avqust 2025 10:30

    Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

    31 Avqust 2025 09:36

    ​Pezeşkian Çinə səfər etdi

    31 Avqust 2025 09:34

    İlham Əliyev Si Cinpin ilə görüşüb

    31 Avqust 2025 08:58

    Limon qabığının faydaları

    31 Avqust 2025 06:30