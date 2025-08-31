Bakının bu küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır - SİYAHI

15:42 31 Avqust 2025
67 Ölkə
Mətbuat
A- A+

31 avqust saat 23:00-dan etibarən Fikrət Əmirov küçəsinin Xəqani və Nizami küçələri aralığındakı hissəsi vətəndaşların istifadəsi üçün yerüstü piyada keçidinin quraşdırılması işləri ilə əlaqədar yarışlar bitənədək nəqliyyata bağlı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ərazidə yerləşən velosiped zolaqları isə işlək olacaq.

Qeyd edək ki, məhdudiyyətlər 19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək "Formula 1" "Qatar Airways" Azərbaycan Qran-Prisi 2025-ə hazırlıq çərçivəsində şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində aparılan quraşdırma və infrastruktur işləri ilə bağlıdır. Məhdudiyyətlər mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və yarış ərəfəsində digər küçə və prospektlərdə də müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutulur.

Sürücülərdən və piyadalardan hərəkət zamanı alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakının bu küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır -

Bakının bu küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır -SİYAHI

31 Avqust 2025 15:44
Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

31 Avqust 2025 12:48
Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

31 Avqust 2025 11:34
Sentyabrdan havalar soyuyacaq? -

Sentyabrdan havalar soyuyacaq? -RƏSMİ AÇIQLAMA

30 Avqust 2025 15:42
Bakıda oğurluq edənlər saxlanıldı

Bakıda oğurluq edənlər saxlanıldı

30 Avqust 2025 14:55
Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

Yalçın Rəfiyev Ankaraya səfər etdi

30 Avqust 2025 14:21
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

MEDİA ilə Sinxua Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

31 Avqust 2025 16:12

ŞƏT-də ailə fotosu -

31 Avqust 2025 16:04

Bakının bu küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılır -

31 Avqust 2025 15:44

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim etdi

31 Avqust 2025 15:10

Cəlilabadda ağır qəza oldu, azyaşlı öldü

31 Avqust 2025 14:50

Prezident Çində "CCCC" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

31 Avqust 2025 14:06

Prezident Çində bu şəxsləri qəbul etdi -

31 Avqust 2025 13:41

Qəzzada 660 min uşaq təhsil ala bilmir

31 Avqust 2025 13:29

Sentyabrın ilk günü hava necə olacaq?

31 Avqust 2025 12:48

Gələn il Ramazan ayı bu tarixdə başlayacaq

31 Avqust 2025 11:34