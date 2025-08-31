Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat etdi - FOTO

Əməkdar həkim Cabir Məmmədov vəfat edib.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış ürək həkimi 75 yaşında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, C.Məmmədov 1950-ci ildə anadan olub. O, 1984-cü ildə əmək fəaliyyətinə başlayıb.
1988-ci ildə Moskvada keçirilən Həkimlərin Ümumittifaq Qurultayında Azərbaycanı təmsil edib, Ali ixtisas dərəcəsi alıb, "SSRİ səhiyyə əlaçısı" döş nişanı ilə təltif edilib.
2013-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib. C.Məmmədov 2018-cü ildə Prezidentin sərəncamına əsasən "Əməkdar həkim" fəxri adına layiq görülüb.