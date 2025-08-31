"İmişli" səfərdə "Sabah"ı məğlub etdi

"İmişli" səfərdə "Sabah"ı məğlub etdi
21:36 31 Avqust 2025
214 İdman
Mətbuat
A- A+

Misli Premyer Liqasının III turunun son oyununda "İmişli" səfərdə "Sabah"a qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matçda bölgə təmsilçisi 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Yeganə qolu 67-ci dəqiqədə Abbas Ağazadə meydan sahiblərinin qapısına vurub.

İmişli kollektivi cari mövsüm ilk qalibiyyətini əldə edərək 4 xala malik olub. "Bayquşlar" isə 3 xalda qalıb.

Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" "Qəbələ"ni (2:1), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Fənərbaxça” səfərdə qələbə qazandı

“Fənərbaxça” səfərdə qələbə qazandı

31 Avqust 2025 22:43
"Qarabağ" ev oyunlarını bu stadionda keçirəcək

"Qarabağ" ev oyunlarını bu stadionda keçirəcək

31 Avqust 2025 10:59
Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

31 Avqust 2025 09:36
Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

31 Avqust 2025 09:35
Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

31 Avqust 2025 00:28
“Zirə” “Kəpəz”i darmadağın etdi

“Zirə” “Kəpəz”i darmadağın etdi

30 Avqust 2025 20:29
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Orxan Zeynallı evləndi -

31 Avqust 2025 23:33

Avropalı liderlər Ukraynaya görə Parisə toplaşır

31 Avqust 2025 23:29

“Fənərbaxça” səfərdə qələbə qazandı

31 Avqust 2025 22:43

Kələmin bu faydalarını bilirdiniz?

31 Avqust 2025 22:37

"İmişli" səfərdə "Sabah"ı məğlub etdi

31 Avqust 2025 21:36

Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq

31 Avqust 2025 20:24

Binədə istixana yanır

31 Avqust 2025 20:22

Şamaxıda nənə nəvəsini zorla evləndirmək istədi

31 Avqust 2025 19:31

​Havada toz müşahidə olunur

31 Avqust 2025 19:28

Kansler: Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzun müddət davam edəcək

31 Avqust 2025 19:10