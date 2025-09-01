Taksi qiymətləri bahalaşacaq? - AÇIQLAMA

Taksi qiymətləri bahalaşacaq? -
22:53 1 Sentyabr 2025
167 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda bəzi taksi şirkətlərinin gediş haqqını artırdığı bildirilir. Sərnişinlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumata görə, “Uber”də yaxın məsafələr üzrə minimal gediş haqqı 4 manat, “Bolt”da isə 3,50 manat müəyyən olunub.

Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, taksi qiymətlərindən bağlı məsələ çoxdan müzakirə olunur:

“Taksi sürücüləri həmişə etiraz edirlər ki, əvvəllər köhnə maşınlarla, istədikləri maşınlarla xidmət göstərə bilirdilər. Lakin əvvəl 10 minə, 12 minə Prius alıb taksi kimi işləyirdilərsə, bu gün bu mümkün deyil. Yəni qaydalara görə, onlar yeni, müasir, komfortlu avtomobillərlə xidmət göstərməlidirlər və maşın 8 ildən köhnə olmamalıdır. Ölkəyə gətirilən avtomobilin yaşı 15 ildən çox olmamalıdır. Hazırda isə ümumilikdə maşınların böyük əksəriyyəti təxminən 7–8 il arasındadır. Ona görə də sürücülər etiraz edirlər ki, yeni və baha avtomobil alıblar, 25–30 min manat xərcləyiblər, amma hələ də eyni qiymətə xidmət göstərirlər. Dünya təcrübəsinə baxsaq, gecə-gündüz tarifləri mövcuddur və pik saatlara uyğun fərqli qiymətlər hesablanır”.

Elməddin Muradlı qeyd edib ki, sürücülərin iddialarında problem görmür:

“Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət taksi qiymətlərini tənzimləmir. Şirkətlər özləri qiyməti müəyyənləşdirir və bazara uyğun tarif tətbiq olunmalıdır. Hər halda ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olacaq”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanlı qadın Finlandiyada öldürüldü

Azərbaycanlı qadın Finlandiyada öldürüldü

01 Sentyabr 2025 23:24
Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir -

Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir - Ekspert

01 Sentyabr 2025 22:31
Bu təqaüdlər artırıldı -

Bu təqaüdlər artırıldı - 450 manata çatıb

01 Sentyabr 2025 21:18
Ölən şəxsin pensiyası bu halda ailəsinə ödənilir

Ölən şəxsin pensiyası bu halda ailəsinə ödənilir

01 Sentyabr 2025 18:21
Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

01 Sentyabr 2025 18:01
Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -Bu ərazilərdə

01 Sentyabr 2025 17:31
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rusiya Ursula von der Leyenin təyyarəsinə müdaxilə edib -

01 Sentyabr 2025 23:45

Azərbaycanlı qadın Finlandiyada öldürüldü

01 Sentyabr 2025 23:24

Taksi qiymətləri bahalaşacaq? -

01 Sentyabr 2025 22:53

Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır -

01 Sentyabr 2025 22:49

Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? -

01 Sentyabr 2025 22:44

Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir -

01 Sentyabr 2025 22:31

Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

01 Sentyabr 2025 22:20

"Fənərbaxça" ulduz futbolçunun transferini açıqladı -

01 Sentyabr 2025 22:15

“Fənərbaxça”dan böyük transfer -

01 Sentyabr 2025 21:43

Bu təqaüdlər artırıldı -

01 Sentyabr 2025 21:18