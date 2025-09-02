"ŞƏT çərçivəsində iqtisadi inteqrasiyamız sürətlənəcək​” - İqtisadçı

"ŞƏT çərçivəsində iqtisadi inteqrasiyamız sürətlənəcək​” -
11:00 2 Sentyabr 2025
Gülbəniz Hüseynli
“Şərqlə Qərbi birləşdirən İpək yolunun üzərində yerləşən Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulması regionda böyük iqtisadi canlanma yaradacaq”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı Murad Calalov deyib. Müsahibimiz hesab edir ki, bu prosesdə əsas üstünlük nəqliyyat dəhlizlərinə, xüsusilə də Zəngəzur koridorunun açılmasına aid olacaq:


“Azərbaycanın təşkilata üzvlüyü həm ölkəyə, həm də bura daxil olan digər dövlətlərə mühüm fayda verəcək. Belə ki, Xəzər dənizi regionu, Mərkəzi Asiya və Çini birləşdirən Orta Dəhliz layihəsində daha güclü inteqrasiya imkanı formalaşacaq. Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən strateji qapı olması bu dəhlizin əhəmiyyətini daha da artıracaq.

Bundan başqa, neft və qaz ixracatçısı kimi Azərbaycan məhsullarına tələbat göstərən ölkələrə enerji resurslarını tədarük edərək daha yüksək gəlir əldə edəcək. Hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadi, siyasi və geostrateji mövqeyi ilə təşkilat daxilində böyük əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda ŞƏT çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi inteqrasiyası sürətlənəcək”.

Murad Calalov qeyd edib ki, indi həm inkişaf etməkdə olan, həm də inkişaf etmiş ölkələr Azərbaycana yaxınlaşmağa çalışırlar:

“Son illərdə ABŞ, Türkmənistan, həm də Çin kimi nəhəng dövlətin Azərbaycan Prezidentinə göstərdiyi yüksək səviyyəli münasibət beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqeyinin gücləndiyini göstərir. Bu, Azərbaycanın yalnız hərbi qələbə qazanmış ölkə olmadığını, eyni zamanda iqtisadi potensialı ilə də etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyini sübut edir. Belə şəraitdə Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olması, bir tərəfdən mövcud əməkdaşlıqları daha da genişləndirəcək, digər tərəfdən isə ölkənin regional və qlobal iqtisadi inteqrasiyasını sürətləndirəcək”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

