Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib - Uşakov

00:27 2 Sentyabr 2025
178 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli və ya üçtərəfli formatda görüşlə bağlı razılığa gəlməyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Putinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

"Putin və Tramp arasında Zelenski ilə görüş və ya üçtərəfli görüş barədə razılaşma olmayıb", - o qeyd edib.

Y.Uşakovun sözlərinə görə, Putin və Tramp Alyaskada aparılan danışıqlar zamanı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kontekstində "bundan sonra necə hərəkət etmək"lə bağlı razılığa gəliblər.

