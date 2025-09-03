Sakinlərdən yığılan bu ödəniş qanunsuzdur - Hüquqşünas

Sakinlərdən yığılan bu ödəniş qanunsuzdur -
19:38 3 Sentyabr 2025
632 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bəzi çoxmənzilli binalarda sakinlərdən əlavə zibil pulu tələb olunur. Bəs, sakinlərdən tələb olunan bu ödənişlər qanunidirmi?

Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sakinlərdən tələb olunan əlavə zibil pulu qanunsuzdur və ödəniş yalnız qanunla müəyyən edilmiş tarif əsasında olmalıdır:

“Məişət tullantılarının yığılması və daşınması Tarif Şurasının 2011-ci il 24 noyabr tarixli 5 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Qərara görə, hər nəfər üçün bu xidmətin haqqı 30 qəpikdir. Mənzil Məcəlləsinə görə, dövlət mənzil fondu müvafiq dövlət qurumları, bələdiyyə mənzil fondu isə bələdiyyələr tərəfindən idarə olunur. Özəl mənzil fonduna gəldikdə isə, bu mülkiyyətçinin seçiminə bağlıdır. Yəni çoxmənzilli binanın mülkiyyətçiləri ya mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyəti, ya müəyyən mənzil kooperativlərləri tərəfindən binanın idarə olunmasını seçməlidirlər. Ödənişi də özləri müəyyən edə bilər. Lakin əlavə ödəniş tələb olunması qanunsuzdur. Vətəndaş bu ödənişi ödəməməlidir. Buna görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində cərimə nəzərdə tutulmayıb”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu rayonlara qatarla getmək mümkündür -

Bu rayonlara qatarla getmək mümkündür - SİYAHI

03 Sentyabr 2025 20:05
Sabah Bakının bu hissəsində qaz olmayacaq

Sabah Bakının bu hissəsində qaz olmayacaq

03 Sentyabr 2025 18:45
"Əgər bu toy baş tutsaydı, həbslər olacaqdı" -

"Əgər bu toy baş tutsaydı, həbslər olacaqdı" - Elşad Hacıyev

03 Sentyabr 2025 17:55
Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

03 Sentyabr 2025 17:40
Sahibə Qafqarova Əhməd Metani ilə görüşdü

Sahibə Qafqarova Əhməd Metani ilə görüşdü

03 Sentyabr 2025 17:20
“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı - VİDEO

03 Sentyabr 2025 17:02
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Qalatasaray” tarixi transferə imza atdı

03 Sentyabr 2025 20:43

“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi -

03 Sentyabr 2025 20:27

İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatdı

03 Sentyabr 2025 20:09

Bu rayonlara qatarla getmək mümkündür -

03 Sentyabr 2025 20:05

“Xüsusi məktəblərin bağlanması uşaqların təhsil hüququnu məhdudlaşdırmayacaq” -

03 Sentyabr 2025 20:03

Putindən Azərbaycanla bağlı etiraf

03 Sentyabr 2025 20:02

MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? -

03 Sentyabr 2025 19:51

Bəxtəvər olacaq 4 bürc -

03 Sentyabr 2025 19:47

Sakinlərdən yığılan bu ödəniş qanunsuzdur -

03 Sentyabr 2025 19:38

İmtahandan kəsilən abituriyentlərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 19:32