ABŞ İran neftinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etdi
23:02 2 Sentyabr 2025
75 Dünya
Anar Türkeş
ABŞ administrasiyası İran neftini İraq nefti adı altında satan gəmiçilik və daşıma qruplaşmasına sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə, qruplaşma İran neftini İraq nefti ilə gizli şəkildə qarışdıraraq fəaliyyət göstərib. Sanksiyalardan yayınmaq üçün sırf İraq mənşəli kimi qəsdən satıldığı qeyd edilib.

Bəyanatda qeyd edilir ki, bu vəziyyət həm İraq, həm də qruplaşmaya rəhbərlik edən Sent Kitts, Nevis və Valid əl-Samarra İran üçün yüz milyonlarla dollar gəlir əldə edib.

