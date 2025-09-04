"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçidən açıqlama

Adı "Fənərbaxça" ilə hallanan "Ştutqart"ın baş məşqçisi Sebastian Höness iddialarla bağlı açıqlama verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o iddiaları təkzib edib. Məşqçi, "Mənə belə bir maraq olmayıb. Bu, mənim üçün qətiyyən mümkün deyil. Bu, mediada böyük səs-küyə səbəb oldu, amma bu, mənim üçün problem deyil" - deyə bildirib.
Qeyd edək ki, Türkiyə mediasında "Fənərbaxça"nın Sebastian Hönessin xidmətində maraqlı olduğu barədə xəbərlər dərc edilib. İsmail Kartal yerli namizədlər arasında lider namizəd olduğu halda, xarici məşqçilərin namizədliyi də müzakirə edilib. İddialara görə, "Fənərbaxça"nın idman direktoru Devin Özek idarə heyətinin əksəriyyətinin İsmayıl Kartalı dəstəkləməsinə baxmayaraq, seçimin əcnəbi məşqçinin xeyrinə edilməli olduğu irəli sürüb. Rəhbərliyə təkliflər verən Özek, Sebastian Hönessin “Fənərbaxça”ya uyğun olacağını bildirib.