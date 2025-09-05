​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu - İddia

"Fənərbaxça"da məşqçinin adının müəyyən edilməsi ilə bağlı idarə heyətinin iclası keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, İsmail Kartalın adının daha çox dəstəkləndiyi görüşdən sonra klubun nümayəndəsi Hulusi Belgü açıqlama verib. 4 məşqçinin nəzərdən keçirildiyini bildirən Belgü, "Klub nümayəndəsi Devin Özek 4 namizədlə görüşdü. Siyahıya digər namizədlər də əlavə edildi, bəziləri çıxarıldı. Siyahıdakı məşqçilərlə görüşlər keçiriləcək. Devin lazım olan məşqçi tipi ilə bağlı təqdimat etdi” - deyə bildirib.
Qeyd edək ki, yerli dairələr "Fənərbaxça"nın İsmail Kartalla anlaşdığı barədə xəbərlər dərc edib.