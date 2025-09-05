​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu - İddia

​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu -
09:43 5 Sentyabr 2025
İdman
Anar Türkeş
"Fənərbaxça"da məşqçinin adının müəyyən edilməsi ilə bağlı idarə heyətinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsmail Kartalın adının daha çox dəstəkləndiyi görüşdən sonra klubun nümayəndəsi Hulusi Belgü açıqlama verib. 4 məşqçinin nəzərdən keçirildiyini bildirən Belgü, "Klub nümayəndəsi Devin Özek 4 namizədlə görüşdü. Siyahıya digər namizədlər də əlavə edildi, bəziləri çıxarıldı. Siyahıdakı məşqçilərlə görüşlər keçiriləcək. Devin lazım olan məşqçi tipi ilə bağlı təqdimat etdi” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, yerli dairələr "Fənərbaxça"nın İsmail Kartalla anlaşdığı barədə xəbərlər dərc edib.

