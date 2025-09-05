"Qalatasaray" Çalhanoğlu barədə qərar verdi

"Qalatasaray" Çalhanoğlu barədə qərar verdi
11:42 5 Sentyabr 2025
197 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray"ın istədiyi Hakan Çalhanoğlu ilə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Milliyet" qəzetinin "Qalatasaray" üzrə müxbiri Nevzat Dindar açıqlama verib. O, “Şərtlər formalaşmayıb. "İnter" 30 milyon avro tələb edir, amma "Qalatasaray" bunu indi təklif edə bilməz. "Qalatasaray"ın hazırda prioriteti fərqlidir. Gələcəkdə yenidən nəzərdən keçirilə bilir, lakin hazırda uyğun zəmin yoxdur. Hakan Çalhanoğlu özü bu zəmin yaratmağa çalışacaq” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Hakan Çalhanoğlunun "Qalatasaray"a transfer olmaq istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyə nəhəngi dünya ulduzunu istəyir

Türkiyə nəhəngi dünya ulduzunu istəyir

05 Sentyabr 2025 10:43
U-21 Azərbaycan millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq

U-21 Azərbaycan millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq

05 Sentyabr 2025 10:16
​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu -

​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu - İddia

05 Sentyabr 2025 09:43
George Hacinin oğlu Türkiyə klubuna transfer oldu

George Hacinin oğlu Türkiyə klubuna transfer oldu

05 Sentyabr 2025 00:17
Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir -

Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir - Santuş

04 Sentyabr 2025 23:02
Türkiyə Gürcüstana qalib gəldi

Türkiyə Gürcüstana qalib gəldi

04 Sentyabr 2025 22:35
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin Rusiyanın Türkiyədəki səfirini geri çağırdı

05 Sentyabr 2025 13:21

Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? -

05 Sentyabr 2025 13:05

Sentyabrın 6-da hava kəskin dəyişəcək

05 Sentyabr 2025 12:45

Son 8 ayda doğulan uşaqların sayı açıqlandı

05 Sentyabr 2025 12:42

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artdı

05 Sentyabr 2025 12:26

Bu market qanunsuz işləyirmiş -

05 Sentyabr 2025 12:13

Milli Məclisdə xüsusi iclas keçiriləcək

05 Sentyabr 2025 12:07

Bu ərazilərə leysan yağıb

05 Sentyabr 2025 11:55

"Qalatasaray" Çalhanoğlu barədə qərar verdi

05 Sentyabr 2025 11:42

Adəm Məmmədov azadlığa çıxdı

05 Sentyabr 2025 11:41