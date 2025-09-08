VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? - “Formula 1”

VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? -
23:12 8 Sentyabr 2025
121 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xəbər verilidiyi kimi, 19-21 sentyabrda şəhərimizdə “Formula 1” yarışı keçiriləcək. Tədbir öncəsi hər kəsi maraqlandıran əsas suallardan biri VIP və ümumi biletlər arasındakı fərqlərlə bağlıdır.

Turizm eksperti Rəhman Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Formula 1” yarışları zamanı VIP və ümumi (adi) biletlər arasında əsas fərqlər xidmət səviyyəsi, yerləşmə zonası və əlavə imkanlarla bağlıdır:

“VIP bilet tamaşaçılara yüksək komfort və eksklüziv imkanlar təqdim edir. Belə ki, premium oturma zonaları “paddock”, “pit area”, “start / finish” düzüyünə yaxın lojalarda ayrılır, qapalı məkanlarda oturma və istirahət şəraiti yaradılır. Limitsiz qida və içki, çox vaxt beynəlxalq mətbəx menyusu və spirtli içkilər təqdim olunur. Kondisionerli məkanlarda xüsusi müşahidə terrasları mövcuddur. Həmçinin “Paddock Club” və ya hospitality zonalara giriş imkanı verilir. Tamaşaçılar sürpriz hədiyyələr və suvenirlər əldə edə bilir, bəzi hallarda isə pilotlarla tanışlıq və paddock turlar təşkil olunur. Bundan əlavə, ayrı giriş-çıxış qapıları və VIP parkinq xidmətləri də mövcuddur”.

Ekspertin sözlərinə görə, ümumi bilet isə tamaşaçılara yarış atmosferini daha əlçatan şərtlərlə izləmək imkanı yaradır:

“Bu biletlə tribunada seçilmiş sektorlar üzrə oturacaq təmin edilir. Qida və içkilər ödənişli şəkildə təklif olunur, giriş və çıxışda isə daha uzun növbələr ola bilər. Əlavə xidmətlər minimum səviyyədədir, əsas məqsəd tamaşaçıların yarışı izləməsidir. Bununla yanaşı, bilet sahibləri bəzi hallarda əlavə şou və əyləncə zonalarına giriş imkanı da əldə edirlər”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Formula 1
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi - FOTO

08 Sentyabr 2025 23:45
Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır - İqtisadçı

08 Sentyabr 2025 23:18
Bakının bu ərazilərində su kəsiləcək

Bakının bu ərazilərində su kəsiləcək

08 Sentyabr 2025 22:29
Saat 11:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 11:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

08 Sentyabr 2025 21:17
Tofiq İslamov vəzifəsindən azad edildi

Tofiq İslamov vəzifəsindən azad edildi

08 Sentyabr 2025 21:07
Əsas məqsədlərdən biri uşaq futbolunun inkişafıdır -

Əsas məqsədlərdən biri uşaq futbolunun inkişafıdır - Rövşən Nəcəf

08 Sentyabr 2025 20:35
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq? -

08 Sentyabr 2025 23:48

Urmiya gölü tamamilə qurudu

08 Sentyabr 2025 23:47

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

08 Sentyabr 2025 23:45

Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

08 Sentyabr 2025 23:37

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

08 Sentyabr 2025 23:18

VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? -

08 Sentyabr 2025 23:12

ChatGPT-də yenilik -

08 Sentyabr 2025 23:10

Repetitorluq qadağan oluna bilər? -

08 Sentyabr 2025 22:59

İspaniya və İsrail arasında gərginlik

08 Sentyabr 2025 22:53

Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

08 Sentyabr 2025 22:53