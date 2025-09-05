Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”

Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”
17:28 5 Sentyabr 2025
167 Siyasət
Metbuat.az
A- A+

"Prezident İlham Əliyevin Tiencində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə Toplantısında iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artan nüfuzunun bariz nümunəsidir”.

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Səbuhi Abbasov Prezident İlham Əliyevin Çinə səfərini şərh edərkən deyib:

"Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni, çoxvektorlu mərhələnin əsasını qoymuş oldu. Demək olar ki, bütün sahələrdə - nəqliyyat, enerji, iqtisadiyyat və humanitar müstəvidə ciddi müzakirələr aparıldı, Çinin nüfuzlu şəxsləri, iş adamları ilə görüşlər keçirildi. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev üçün hazırlanan xüsusi qarşılanma mərasimi, Çin liderinin göstərdiyi fərqli, səmimi münasibət, aparılan danışıqlar, qəbul edilən bəyannamə, imzalanan müqavilələr Azərbaycanın təkcə Cənubi Qafqazda deyil, bütövlükdə, regionda strateji rola sahib olduğunu göstərir. Bu mənada nəqliyyat amili xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan bu sahədə uzun illərdir fəal mövqe tutur və faktiki olaraq Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu birləşdirən Orta Dəhlizin əsas qovşaqlarından birinə çevrilib. ŞƏT və xüsusilə Çin üçün bu marşrutun əhəmiyyəti getdikcə artır. Azərbaycanın bu dəhlizdə həm geosiyasi, həm də iqtisadi baxımdan güclü rolu ölkəmizin təşkilatla əməkdaşlığının dərinləşməsinə real zəmin yaradır. Bu səfər həm də Azərbaycan–Çin münasibətlərinin strateji xarakterini daha da gücləndirməklə yanaşı, Azərbaycanın ŞƏT çərçivəsində gələcək rolu barədə yeni müzakirələr üçün zəmin yaradıb. Təşkilatın əsas məqsədləri üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı etimadın və mehriban qonşuluğun möhkəmləndirilməsi, regional sabitliyin təmin edilməsi, ticarət-iqtisadi, nəqliyyat, enerji və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişafıdır. Beləliklə ölkəmizin strateji maraqları ŞƏT çərçivəsində geosiyası tabloda öz layiqli yerini tutmuş oldu”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Türkiyə Cənubi Qafqazda dialoq mühitinin qorunmasına dəstək verir” -

“Türkiyə Cənubi Qafqazda dialoq mühitinin qorunmasına dəstək verir” - Şamil Ayrım

05 Sentyabr 2025 17:24
"Çinlə əməkdaşlıq iqtisadi inkişafa töhfə verəcək" -

"Çinlə əməkdaşlıq iqtisadi inkişafa töhfə verəcək" - Naqif Həmzəyev

05 Sentyabr 2025 15:54
ABŞ-nin Dini Azadlıqlar Komissiyasının ittihamları əssasızdır -

ABŞ-nin Dini Azadlıqlar Komissiyasının ittihamları əssasızdır - RƏY

05 Sentyabr 2025 15:39
Misir Prezidenti Seymur Nəsirovu təltif etdi

Misir Prezidenti Seymur Nəsirovu təltif etdi

05 Sentyabr 2025 11:16
Azərbaycan beynəlxalq platformalarda söz sahibidir -

Azərbaycan beynəlxalq platformalarda söz sahibidir - ŞƏRH

04 Sentyabr 2025 23:22
Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

04 Sentyabr 2025 20:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Beşiktaş" "Real"ın ulduzunu istəyir -

05 Sentyabr 2025 19:05

Bakıda “Formula 1”ə görə hansı yollar bağlanacaq?

05 Sentyabr 2025 18:04

Bu ilin sonuncu Ay tutulması olacaq

05 Sentyabr 2025 17:55

Azıx mağarasında tədqiqat işləri necə gedir? -

05 Sentyabr 2025 17:46

Quldurluq və soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

05 Sentyabr 2025 17:40

Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”

05 Sentyabr 2025 17:28

“Türkiyə Cənubi Qafqazda dialoq mühitinin qorunmasına dəstək verir” -

05 Sentyabr 2025 17:24

Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı -

05 Sentyabr 2025 17:22

Azərbaycanlı hakim Niderland millisinin oyununa təyinat aldı

05 Sentyabr 2025 17:11

"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?

05 Sentyabr 2025 17:04