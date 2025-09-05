Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu

ATV-nin keçmiş aparıcısı Vaqif Aydınoğlu qızı Nuranla bağlı paylaşım edib.
Mətbuat.az xəbər verir ki, o, övladının Çində təhsil alacağını bildirib. Vaqif Aydınoğlu qızının "Asia Europe Business School" universitetinə qəbul olduğunu ifadə edib. Onun sözlərinə görə, övladı Avropanın bir neçə universitetində təhsil almaq haqqı qazansa da Şanxaydakı universiteti seçib.
Qeyd edək ki, Vaqif Aydınoğlunun aparıcı Samirə Mustafayeva ilə evliliyindən olan övladıdır. V.Aydınoğlu hazırda ikinci dəfə ailə qurub və 2 övladı var. O, hazırda “Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.