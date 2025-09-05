Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu

Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu
20:17 5 Sentyabr 2025
189 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

ATV-nin keçmiş aparıcısı Vaqif Aydınoğlu qızı Nuranla bağlı paylaşım edib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, o, övladının Çində təhsil alacağını bildirib. Vaqif Aydınoğlu qızının "Asia Europe Business School" universitetinə qəbul olduğunu ifadə edib. Onun sözlərinə görə, övladı Avropanın bir neçə universitetində təhsil almaq haqqı qazansa da Şanxaydakı universiteti seçib.

Qeyd edək ki, Vaqif Aydınoğlunun aparıcı Samirə Mustafayeva ilə evliliyindən olan övladıdır. V.Aydınoğlu hazırda ikinci dəfə ailə qurub və 2 övladı var. O, hazırda “Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda “Formula 1”ə görə hansı yollar bağlanacaq?

Bakıda “Formula 1”ə görə hansı yollar bağlanacaq?

05 Sentyabr 2025 18:04
Bu ilin sonuncu Ay tutulması olacaq

Bu ilin sonuncu Ay tutulması olacaq

05 Sentyabr 2025 17:55
Azıx mağarasında tədqiqat işləri necə gedir? -

Azıx mağarasında tədqiqat işləri necə gedir? - RƏSMİ

05 Sentyabr 2025 17:46
Quldurluq və soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

Quldurluq və soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

05 Sentyabr 2025 17:40
Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı -

Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı - FOTO

05 Sentyabr 2025 17:22
Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının

Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının kimliyi bilindi

05 Sentyabr 2025 16:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ulduz futbolçu “Qalatasaray”a mesaj göndərdi -

05 Sentyabr 2025 20:43

Tanınmış aparıcının qızı ali məktəbə qəbul oldu

05 Sentyabr 2025 20:17

Şahin Mustafayevlə Mher Qriqoryan görüşdü

05 Sentyabr 2025 19:43

AFFA rəsmisi FIFA-nın seminarında iştirak etdi

05 Sentyabr 2025 19:24

"Beşiktaş" "Real"ın ulduzunu istəyir -

05 Sentyabr 2025 19:05

Bakıda “Formula 1”ə görə hansı yollar bağlanacaq?

05 Sentyabr 2025 18:04

Bu ilin sonuncu Ay tutulması olacaq

05 Sentyabr 2025 17:55

Azıx mağarasında tədqiqat işləri necə gedir? -

05 Sentyabr 2025 17:46

Quldurluq və soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

05 Sentyabr 2025 17:40

Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”

05 Sentyabr 2025 17:28