Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Müdafiə Nazirliyinin (Pentaqon) adını dəyişdirəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın nazirliyin adını “Müharibə Departamenti” olaraq dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayacağı bildirilir. Məlumata görə, ABŞ liderinin bu istəyi orduya daha sərt imic qazandırmaq məqsədi daşıyır. Yerli mediaya danışan Ağ Evin yüksək rütbəli rəsmisi Trampın məsələ ilə bağlı görüş keçirəcəyini və sərəncam imzalayacağını bildirib.
Qeyd edək ki, ABŞ qanunlarına görə, Tramp Konqresin razılığı olmadan Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişə bilməz. Qurumun adı əvvəllər Müharibə Departamenti adlandırılıb. Müharibə Departamenti ABŞ Konstitusiyasının qüvvəyə mindiyi 1789-cu ildə yaradılıb. Qurumun adı İkinci Dünya Müharibəsinin bitməsindən iki il sonra, 1947-ci ildə qəbul edilən qanunla dəyişdirilərək Müdafiə Nazirliyi adlandırılıb.