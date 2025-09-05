Öncə əməkhaqqı artmalı, sonra iş saatları azaldılmalıdır - Açıqlama

Dünyanın bir sıra ölkələrində qadınların iş saatlarının azaldılması ilə bağlı modellər artıq tətbiq olunur. Maraqlıdır, bu model Azərbaycanda da mümkün ola bilərmi?
Metbuat.az Konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı açıqlama verən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib ki, Azərbaycanda iş saatlarının azaldılması ilə bağlı müzakirələrdən daha önəmli olan əməkhaqqı məsələsidir:
“Azərbaycanda bu gün maaşların az olması müzakirə edilməlidir. Çünki xanımların iş saatlarının azaldılması onların gəlirlərinə mənfi təsir göstərməməlidir. Əksinə, maaşlarının artmasına səbəb olmalıdır”.
Ekspert qeyd edib ki, ölkədə qadın və kişi maaşları arasında ciddi fərq mövcuddur:
“Azərbaycanda bir disbalans var. Xanımların maaşları kişilərin əməkhaqqından daha aşağıdır. Bu disbalans aradan qaldırılmalıdır ki, sonradan iş saatları ilə bağlı hər hansı qərar vermək mümkün olsun”.