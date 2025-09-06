Bu, Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir - AFFA-dan sərt reaksiya

"Azərbaycan millisinin baş məşqçisi istefa verməsə, AFFA tədbir görəcək".
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən İslandiya - Azərbaycan oyununa münasibət bildirib:
"Bu nəticə millinin baş məşqçisi Fernandu Santuşun Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizliyidir. Belə məğlubiyyət yolverilməzdir. Biz bu məğlubiyyətin izahını gözləyirik. Santuş komandanı oyuna hazırlaya bilməyib", - deyə Fərəcullayev vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İslandiya yığması Azərbaycan millisini 5:0 hesabı ilə məğlub edib.