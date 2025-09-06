İqlim dəyişikliyi meşə yanğınları riskini 40 dəfə artırır

İqlim dəyişikliyi meşə yanğınları riskini 40 dəfə artırır
23:53 6 Sentyabr 2025
137 Dünya
Mətbuat
A- A+

İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaranan iqlim dəyişikliyi istilik dalğaları və meşə yanğınları riskini əvvəlki normal iqlim şəraitinə nisbətən 40 dəfə artırıb.

Metbuat.az Azərtac-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq “World Weather Attribution” (Qlobal Hava Hadisələri Analizi) tədqiqat qrupunun araşdırmasında bildirilir.

Hesabatda xüsusilə Avropanın cənub-qərbində avqustda müşahidə edilən istilik dalğasına diqqət çəkilib. Araşdırmaya görə, iqlim dəyişikliyi meşə yanğınları ilə müşayiət olunan istilik dalğalarının başvermə ehtimalını təxminən 40 dəfə, onların gücünü isə 30 faiz yüksəldib.

Alimlərin fikrincə, insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan istiləşmə olmasaydı, meşə yanğınlarını gücləndirən belə hava şəraiti yalnız 500 ildən bir baş verərdi. İndiki halda bu, hər 15 ildən bir gerçəkləşir.

Avqustda istilik dalğası zamanı Portuqaliyanın şimalında, həmçinin İspaniyanın qərb və şimal-qərb bölgələrində güclü meşə yanğınları baş verib. Bu il meşə yanğınları İspaniyada 380 min hektardan çox, Portuqaliyada isə 280 min hektardan çox ərazini məhv edib. İspaniyanın meteorologiya xidmətinin məlumatına əsasən, avqustdakı istilik dalğası dövründə temperatur əvvəlki isti dövrlərin orta göstəricisindən 4,6 dərəcə yüksək olub. Bu il İspaniyada baş verən meşə yanğınları son 30 ildə müşahidə olunmuş ən böyük yanğınlar kimi tarixə düşüb.

Avropa İttifaqının Fövqəladə Hallarda Mülki Müdafiə Mexanizmi Yunanıstan, Albaniya, Bolqarıstan, Portuqaliya və İspaniya da daxil olmaqla bir çox ölkədə meşə yanğınlarına müdaxilə üçün bu il 17 dəfə aktivləşdirilib. Proseslərin gedişi göstərir ki, istiləşmə davam edərsə daha ekstremal hava şəraiti və eyni vaxtda baş verən yanğınlar yanğınsöndürmə imkanlarını daha çətin vəziyyətə salacaq və bəzi regionlarda uyğunlaşma imkanlarını ötəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Polşa vətəndaşlarına Belarusdan çıxmağı tövsiyə etdi

Polşa vətəndaşlarına Belarusdan çıxmağı tövsiyə etdi

07 Sentyabr 2025 00:32
ABŞ “Dəmir yumruq” təlimləri keçirir

ABŞ “Dəmir yumruq” təlimləri keçirir

07 Sentyabr 2025 00:10
ABŞ müdafiə nazirliyinin adını dəyişmək istəyir

ABŞ müdafiə nazirliyinin adını dəyişmək istəyir

06 Sentyabr 2025 20:16
Dünya çempionu Moskvada saxlanıldı -

Dünya çempionu Moskvada saxlanıldı -FOTO

06 Sentyabr 2025 19:33
Deputat vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edildi

Deputat vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edildi

06 Sentyabr 2025 17:46
Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -KİV

06 Sentyabr 2025 15:57
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Polşa vətəndaşlarına Belarusdan çıxmağı tövsiyə etdi

07 Sentyabr 2025 00:32

Faciəvi şəkildə ölən 3 qadının

07 Sentyabr 2025 00:11

ABŞ “Dəmir yumruq” təlimləri keçirir

07 Sentyabr 2025 00:10

İqlim dəyişikliyi meşə yanğınları riskini 40 dəfə artırır

06 Sentyabr 2025 23:53

Azərbaycanın cüdo millisi Avropa çempionatında birinci oldu

06 Sentyabr 2025 23:31

Sentyabr onların ayıdır -

06 Sentyabr 2025 23:12

Biləcəridəki qəzada həlak olanların

06 Sentyabr 2025 22:48

DANİB Şirvan və Hacıqabulda seminarlar təşkil edib -

06 Sentyabr 2025 22:16

Portuqaliya Ermənistanı 5 qolla məğlub etdi

06 Sentyabr 2025 21:55

Biləcəridə faciəvi qəza belə baş veribmiş -

06 Sentyabr 2025 21:28