“Qarabağ”dan Nərimanla bağlı AÇIQLAMA

“Qarabağ”dan Nərimanla bağlı
18:52 7 Sentyabr 2025
208 İdman
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan millisinin düşərgəsində zədə alan və bu səbəbdən heyətdən çıxarılan Nəriman Axundzadənin durumu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qarabağ” klubunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Tibbi müayinədən sonra futbolçunun zədəsinin ciddi olduğu üzə çıxıb. Onun baldır nahiyəsində dartılma qeydə alınıb. Bu səbəbdən 21 yaşlı futbolçunun azı 3-4 həftə yaşıl meydandan kənarda qalacağı bildirilib.

Bu o deməkdir ki, N.Axundzadə millinin sentyabrın 9-da Ukrayna ilə matçı ilə yanaşı “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında ən azı “Benfika” ilə ilk oyununu, eləcə də Misli Premyer Liqasında qarşıdakı minimum 3 görüşünü buraxmalı olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyə millisi finalda məğlub oldu

Türkiyə millisi finalda məğlub oldu

07 Sentyabr 2025 19:37
Azərbaycan millisindən

Azərbaycan millisindən bir ilk

07 Sentyabr 2025 18:38
Məşhur futbolçu "Beşiktaş"a keçə bilər

Məşhur futbolçu "Beşiktaş"a keçə bilər

07 Sentyabr 2025 15:56
Nəriman millinin heyətindən çıxarıldı

Nəriman millinin heyətindən çıxarıldı

07 Sentyabr 2025 11:44
Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı

Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı

07 Sentyabr 2025 00:52
Azərbaycanın cüdo millisi Avropa çempionatında birinci oldu

Azərbaycanın cüdo millisi Avropa çempionatında birinci oldu

06 Sentyabr 2025 23:31
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

5 bürcün çətinlikləri geridə qalır -

07 Sentyabr 2025 20:11

İlin sonuncu Ay tutulması başladı

07 Sentyabr 2025 19:40

Türkiyə millisi finalda məğlub oldu

07 Sentyabr 2025 19:37

“Qarabağ”dan Nərimanla bağlı

07 Sentyabr 2025 18:52

Azərbaycan millisindən

07 Sentyabr 2025 18:38

Təcili yardım maşını körpüdən aşdı -

07 Sentyabr 2025 18:14

Goranboyda yük avtomobili obyektə çırpıldı

07 Sentyabr 2025 17:39

Azərbaycanda ət buna görə bahalaşır -

07 Sentyabr 2025 17:34

Gəncədə ev uçdu -

07 Sentyabr 2025 16:32

61 yaşlı məktəb direktoru vəfat etdi -

07 Sentyabr 2025 16:07