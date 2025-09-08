Bakıda bu evlərin qiyməti artır

Son 4 ildə ipotekaya yararlı evlərin qiyməti 40 faizədək artıb.
Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev bildirib ki, son illərdə ipoteka kreditləri ilə satılan mənzillərə tələbat artıb. Qiymətlərdə də artım müşahidə olunur.
Ekpertin sözlərinə görə, mənzil bazarında bahalaşma var. Vətəndaşlar da bunu bildiklərindən ipotekaya üstünlük verirlər.
E.Fərzəliyev onu da vurğulayıb ki, gələcəkdə də belə mənzillərə tələbatın artacağı və bunun da satış qiymətinə təsir edəcəyi gözlənilir.
Ətraflı süjetdə: