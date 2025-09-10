Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?
14:28 10 Sentyabr 2025
73 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ötən ay yumurta əvvəlki ayla müqayisədə 7,1 faiz bahalaşıb.

Teleqraf Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ət və ət məhsullarının qiyməti də artıb. Ət iyul ayına nisbətən 1,7 faiz, qənd, cem, bal və şokoladların qiymətləri 0,6 faiz, kərə və bitki yağları, çay, qəhvə, kakao, eləcə də, mineral sular, sərinləşdirici içkilər və şirələrin qiymətləri 0,4 faiz, süd və süd məhsulları, alkoqollu içkilər 0,3 faiz, balıq və balıq məhsulları 0,2 faiz, çörək və çörək məmulatları isə 0,1 faiz bahalaşıb.

Hesabat ayında ən çox ucuzlaşan məhsullar isə tərəvəz olub. Belə ki, ötən ay gül kələminin, brokkolinin, pomidorun, şirin bibərin, badımcanın, süfrə çuğundurunun, soğanın, kartofun qiymətləri iyul ayı ilə müqayisədə 2,5 faiz ucuzlaşıb. Limon, alma, armud, yemiş, üzüm kimi meyvələrin qiymətləri isə 0,3 faiz ucuzlaşıb.

Qeyd edək ki, ötən ay tütün məmulatlarının qiymətləri dəyişməyərək stabil qalıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52
Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36
Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -FOTO

10 Sentyabr 2025 13:21
Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15
Azərbaycanda inflyasiya faizi açıqlandı

Azərbaycanda inflyasiya faizi açıqlandı

10 Sentyabr 2025 12:55
"Kəlbəcər" kafesində nöqsanlar aşkarlandı -

"Kəlbəcər" kafesində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

10 Sentyabr 2025 12:32
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qubadlının Baş planı təsdiqləndi

10 Sentyabr 2025 14:42

Sentyabrın 11-də qaz kəsiləcək -

10 Sentyabr 2025 14:40

Ötən ay hansı məhsullar bahlaşıb?

10 Sentyabr 2025 14:28

İlham Əliyev açılışda iştirak etdi -

10 Sentyabr 2025 14:25

Bu ölkədə pensiya yaşı artırıldı

10 Sentyabr 2025 14:13

Faciəvi şəkildə ölən Aygünlə Arifənin fotosu

10 Sentyabr 2025 13:52

Hakimliyə namizədlər üçün test imtahanının vaxtı məlum oldu

10 Sentyabr 2025 13:36

Pərvin Piriyevə vəzifə verildi -

10 Sentyabr 2025 13:21

Sentyabrın 11-də havanın temperaturu dəyişəcək

10 Sentyabr 2025 13:15

Armen Qriqoryan Berlinə səfər edəcək

10 Sentyabr 2025 12:57