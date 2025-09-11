Elçin Niyazov vəzifəsindən azad edildi - FOTO

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) məxsus "ADY Əmlak" MMC-nin direktoru Elçin Niyazov vəzifəsindən azad edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik Əkbər Mədətliyə həvalə olunub.
O, yaxın aylara qədər "ADY Ekspress" MMC-nin, ondan əvvəl isə elə "ADY Konteyner"in direktoru olub. E.Niyazov isə azad edildiyi vəzifəyə 2 il bundan əvvəl təyin olunub, bundan əvvəl isə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus "Aztelekom" və "Bakı Telefon Rabitəsi" ("Baktelecom") MMC-lərin direktoru işləyib.