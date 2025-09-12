İşdən çıxarıldığı deyilən aparıcıdan açıqlama

İşdən çıxarıldığı deyilən aparıcıdan açıqlama
01:42 12 Sentyabr 2025
168 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Jurnalist, aparıcı Səidə Bəkirqızının Mediatürk TV-nin baş redaktoru vəzifəsindən azad edildiyi barədə məlumatlar yayılıb.

Qeyd olunur ki, jurnalistin son günlər məcburi köçkünlərlə bağlı işlətdiyi ifadələri onun işini itirməsinə səbəb olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, jurnalist yazılanların yalan olduğunu qeyd edib. Onu heç kəs işdən azad etməyib, TV-dən öz ərizəsi ilə ayrılıb:

"Avqustun 4-də məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra ərizə yazaraq sentyabrın 1-dən kanaldan ayrıldım. Daha yaxşı təklif aldığım üçün bu addımı atdım. Rəhbərlik getməyimi istəmirdi, lakin biz jurnalistlər harada yaxşı maaş təklifi varsa, ora üz tuturuq", - deyə S.Bəkirqızı bildirib.

Jurnalist həmçinin vurğulayıb ki, onun işdən ayrılması ilə bağlı "məcburi köçkünlərlə əlaqəli məsələ" əsassız olaraq şişirdilib:

"Sadəcə üst-üstə düşdü. Məlumat üçün qeyd edim ki, sentyabrın 8-dən etibarən hər gün səhər saat 8-də Space TV-də yayımlanan "Xəbərin izində" proqramını aparıram".

