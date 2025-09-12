Bu rayonlarda yanğın oldu

Bu rayonlarda yanğın oldu
13:05 12 Sentyabr 2025
Qəbələ şəhərində yanğın olub.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, ümumi sahəsi 189 m² olan birmərtəbəli, 5 otaqlı evin 4 otağının və dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 169 m² sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Bundan əlavə, Xaçmaz rayonunun Rəhimoba kəndində ümumi sahəsi 240 m² (hər mərtəbəsi 120 m²) olan ikimərtəbəli evin yanar konstruksiyaları yanıb.

Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

