Mirzoyan Serdar Kılıçla görüşdü

20:14 12 Sentyabr 2025
173 Dünya
Anar Türkeş
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Ani Badalyan "X" hesabında yazıb.

Xatırladaq ki, bu gün Ermənistanda iki ölkənin münasibətlərin normallaşdırılması üzrə nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilib. Danışıqların yekunları üzrə tərəflər Gümrü-Qars dəmir yolunun və elektrik ötürücü xəttinin bərpası və istismarı üçün zəruri texniki araşdırmaların aparılması barədə razılığa gəliblər.

