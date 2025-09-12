QMİ-nin saytına haker hücumu oldu

QMİ-nin saytına haker hücumu oldu
21:24 12 Sentyabr 2025
38 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) rəsmi veb-saytına girişdə problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müsavat.com məlumat yayıb.

QMİ-dən verilən açıqlamada fakt təsdiqlənib və saytın haker hücumuna məruz qaldığı bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu səbəbdən texniki yenilənmə işləri aparılır və sayt müvəqqəti olaraq bağlanıb:

“Yenilənmə prosesi başa çatdıqdan sonra sayt yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Hazırda QMİ-yə dair ən son məlumatlar və xəbərlər (https://caucasus-muslims.org/az ), (https://caucasus-muslims.org/az ) saytında yerləşdirilir”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İtkin şəhid Vəkil Qayıbov dəfn edildi

İtkin şəhid Vəkil Qayıbov dəfn edildi

12 Sentyabr 2025 17:27
Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27
Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05
Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45
Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36
İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

12 Sentyabr 2025 15:30
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Mourinyonun işləmək istədiyi klub bilindi

12 Sentyabr 2025 21:43

QMİ-nin saytına haker hücumu oldu

12 Sentyabr 2025 21:24

"Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"a məğlub oldu -

12 Sentyabr 2025 21:18

Lider tv-nin tanınmış aparıcısı illər sonra üzə çıxdı -

12 Sentyabr 2025 20:53

"Barselona"dan ayrıldı, Türkiyəyə gəlir -

12 Sentyabr 2025 20:45

Mirzoyan Serdar Kılıçla görüşdü

12 Sentyabr 2025 20:14

Möcüzəvi uğur əldə edəcək 5 bürc -

12 Sentyabr 2025 19:42

Olimpiya mükafatçısına vəzifə verildi

12 Sentyabr 2025 19:17

Bellinghem heyətə qayıdır -

12 Sentyabr 2025 19:05

Təxirə salınan “Sabah” – “Qarabağ” matçının vaxtı bilindi

12 Sentyabr 2025 17:53