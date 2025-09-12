Bakıda avtobus qəzaya düşdü - Xeyli yaralı var

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -
22:41 12 Sentyabr 2025
1259 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Bakıda 170 nömrəli avtobus qəzaya düşüb.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, Xacəsən yolunda baş verən qəzada yaralananların sayının 10-a çatdığı bildirilir.

Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd qeyd edib ki, Bakıda sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində xəsarət alan 9 nəfər (7-si kişi, 2-si qadın cinsli olmaqla) Kliniki Tibbi Mərkəzin Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onlara bədənin müxtəlif dərəcəli yaralanmaları, sınıq və çıxıq diaqnozları qoyulub.

Zəruri tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralıların instrumental-diaqnostik müayinələri aparılıb.

Hazırda hər birinin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Culfada ağır qəza -

Culfada ağır qəza -Ölənlər var

12 Sentyabr 2025 10:10
Culfada avtomobil dərəyə aşdı -

Culfada avtomobil dərəyə aşdı - Xəsarət alan var

10 Sentyabr 2025 11:43
Culfada avtomobil dərəyə aşdı -

Culfada avtomobil dərəyə aşdı - Xəsarət alan var

10 Sentyabr 2025 11:43
Lənkəranda qəza:

Lənkəranda qəza: Sürücülər yaralandı

08 Sentyabr 2025 17:56
Binəqədidə yanğın oldu

Binəqədidə yanğın oldu

08 Sentyabr 2025 14:27
Bakıda ağır qəza -

Bakıda ağır qəza - 10-dan çox yaralı var / Yenilənib

08 Sentyabr 2025 10:16
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24

“D vitamini azlığı uşaqların inkişafını ləngidir” -

12 Sentyabr 2025 23:20

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı

12 Sentyabr 2025 23:12

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -

12 Sentyabr 2025 22:57

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -

12 Sentyabr 2025 22:41

İslandiyaya biabırçı məğlubiyyətin səbəbi bəlli oldu

12 Sentyabr 2025 22:34

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

12 Sentyabr 2025 22:25

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

12 Sentyabr 2025 22:21

"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə etdi

12 Sentyabr 2025 22:04