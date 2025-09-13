Zelenski etiraf etdi: Vəziyyət çətindir

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məlumat verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə özünün “X” hesabında paylaşım edib.
“Cəbhə ilə bağlı deyə bilərəm ki, vəziyyət çətin olaraq qalır. Çünki, düşmən sayı, dronların həcmi və dəyişən texnologiyalar vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Bu gün bir növ elektron müharibə xətləri və dronlar işləyir, sabah isə dron və mühərriklər dəyişir, başqa elektron müharibə xətləri işləyir. İlk növbədə mühüm olan şey budur ki, biz cəbhəni idarə etməliyik”, - Zelenski vurğulayıb.