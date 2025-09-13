Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

18:47 13 Sentyabr 2025
62 Media
Mətbuat
A- A+

Jurnalist, aparıcı Səidə Bəkirqızı "Space TV"dən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.az-a xanım aparıcı özü məlumat verib.

S.Bəkirqızı açıqlamasında qeyd edib ki, bu gündən etibarən televiziya fəaliyyətini tamamilə dayandırmaq barədə qərar verib.

Qeyd edək ki, jurnalistin son günlər məcburi köçkünlərlə bağlı işlətdiyi ifadələr ictimaiyyətdə geniş narazılığa səbəb olub. "Space TV" Səidə Bəkirqızının sözlərinə görə cəzalandırılıb. Belə ki, 13 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının onlayn iclası keçirilib, telekanalın efirində qanunvericiliyin pozulması faktı müzakirə edilib.

"Space TV" redaksiyası tərəfindən yayımda aparıcının çıxışının zorakılığa çağırış və təbliğ məzmunlu hissəsinin səsi məhdudlaşdırılsa da, efirə gedən parçada kifayət qədər pozuntu və nifrət nitqi halları büruzə verib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Audiovizual Şuranın üzvləri 16 sentyabr 2025-ci il tarixində həmin proqramın yayımı zamanından başlayaraq 6 saat müddətində (saat 08.00-dan 14.00-dək) "Space TV" kanalının yayımının dayandırılması haqqında yekdilliklə qərar qəbul ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

13 Sentyabr 2025 18:49
AzTV-nin nümayəndə heyəti Brüsseldə səfərdə olub -

AzTV-nin nümayəndə heyəti Brüsseldə səfərdə olub - FOTO

12 Sentyabr 2025 13:32
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri

ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri

11 Sentyabr 2025 22:07
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum

Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum

10 Sentyabr 2025 19:32
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi

​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi

09 Sentyabr 2025 19:42
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

08 Sentyabr 2025 23:37
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"İmişli" "Sumqayıt"a qalib gəlsə də, texniki məğlub oldu

13 Sentyabr 2025 20:05

Səidə Bəkirqızı "Space"dən ayrıldı

13 Sentyabr 2025 18:49

Bu bürclər sentyabrın sonunadək xoş xəbərlər eşidəcək

13 Sentyabr 2025 18:38

"Formula-1"ə görə bu avtobusların yolu dəyişdi

13 Sentyabr 2025 18:17

Zelenski etiraf etdi:

13 Sentyabr 2025 18:10

Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi

13 Sentyabr 2025 17:53

Müdafiə naziri Pakistana başsağlığı verdi

13 Sentyabr 2025 17:27

Nazirlik Hacı Murad Yegizarovla bağlı nekroloq yaydı

13 Sentyabr 2025 17:22

Bu avtobuslar yeniləndi - gedişhaqqı 50-70 qəpikdir

13 Sentyabr 2025 17:14

Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salındı

13 Sentyabr 2025 16:36