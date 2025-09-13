“Qarabağ”ın ÇL-dəki oyunlarını bu kanal yayımlayacaq

"Qarabağ"ın ÇL-dəki oyunlarını bu kanal yayımlayacaq
21:01 13 Sentyabr 2025
“Saran Media” və ölkə ərazisində əsas yayımçı olan “CBC Sport” telekanalı ilə əldə edilən razılaşma əsasında 2025/26 mövsümündə bu turnirlərin görüşləri İctimai Televiziyanın canlı efirində təqdim olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İctimai TV” məlumat yayıb.

Futbol həvəskarları hər oyun günü 1 qarşılaşmanı İTV-nin efirində izləyə biləcək. Razılaşmaya əsasən, “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçirəcəyi 4 səfər oyunu İctimai Televiziyanın efirində nümayiş etdiriləcək.

Yeni mövsümdə yayımlanacaq ilk matç sentyabrın 16-da keçiriləcək “Benfika” - “Qarabağ” görüşü olacaq.

