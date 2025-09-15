XİN-dən Bakının azad edilməsi ilə bağlı bəyanat

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə özünün “X” hesabında paylaşım edib.
“1918-ci ilin bu günü, Azərbaycan Korpusununun da daxil olduğu Qafqaz İslam Ordusu Bakıya daxil oldu və Erməni-Daşnak işğalına son qoydu. Paytaxtın azad edilməsi Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizədə dönüş nöqtəsi idi və xalqımızın, eləcə də müttəfiqlərimizin birliyi, cəsarəti, və fədakarlığını nümayiş etdirdi. 107 ildən sonra, millətimizin müstəqilliyi və azadlığı üçün həyatlarını qurban verənlərin xatirəsini dərin minnətdarlıqda yad edirik” bəyanatda qeyd olunur.