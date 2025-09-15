Bakıda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

Bakıda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı
14:06 15 Sentyabr 2025
157 Ölkə
Metbuat.az
Paytaxtın Yasamal rayonunda silsilə oğurluqlar qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, naməlum şəxs ayr-ayrı vaxtlarda 3 mağazdan ümumilikdə 2076 manat nağd pul və 2760 manat dəyərində tütün məmulatlarını talayıb. Bu barədə zərərçəkənlər polis orqanına müraciət ediblər.

Yasamal RPİ-nin 27-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluq və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum edilmiş 32 yaşlı S.Zeynalov saxlanılıb.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

