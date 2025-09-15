Tramp Rusiyanı təcavüzkar adlandırdı

Tramp Rusiyanı təcavüzkar adlandırdı
16:27 15 Sentyabr 2025
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilk dəfə olaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanı açıq şəkildə təcavüzkar adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Politico” nəşri məlumat yayıb.

Tramp jurnalistlərlə söhbətində hər iki tərəfin itkilərindən danışarkən bildirib:

“Bu həftə hər iki ölkədən 8 min əsgər həlak olub. Rusiyadan bir qədər çox. Amma sən təcavüzkarsansa, daha çox itki verirsən”.

Qeyd edək ki, Tramp əvvəllər Rusiyanın işğalını qınamaqdan imtina etmiş, administrasiyası isə BMT və G7-nin Moskvaya qarşı bəyanatlarına qarşı çıxmışdı.

