Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər
22:15 15 Sentyabr 2025
67 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Liverpul"dan ayrıldıqdan sonra məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmayan Yurgen Kloppla bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yurgen Klopp “Benfika”nı çalışdıra bilər. “Benfika”da prezidentə namizəd Carvalho, mövsümün sonunda məşqçi Bruno Lageni istefaya göndərəcəyini ifadə edib. O, kluba Yurgen Kloppu gətirəcəyini bəyan edib.

Carvalho, “Mənə Çempionlar Liqasını qazanmış və "Benfika" ilə Çempionlar Liqasını qazanmaq istəyən yüksək səviyyəli məşqçi lazımdır. Ağlıma gələn yalnız bir ad var: Yurgen Klopp” - deyə bildirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

15 Sentyabr 2025 21:10
Alonsonun yerinə Ançelotti? -

Alonsonun yerinə Ançelotti? - "Real"ı silkələyən açıqlama

15 Sentyabr 2025 19:43
Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

15 Sentyabr 2025 12:00
IV tura yekun vuruldu

IV tura yekun vuruldu

15 Sentyabr 2025 00:11
Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında 3 medal qazandı

Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında 3 medal qazandı

14 Sentyabr 2025 23:42
"Mançester Siti" "Mançester Yunayted"i darmadağın etdi

"Mançester Siti" "Mançester Yunayted"i darmadağın etdi

14 Sentyabr 2025 22:07
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yəhudi aktrisa mötəbər səhnədə “Fələstinə azadlıq” şüarı səsləndirdi

15 Sentyabr 2025 22:34

​Cənubi Koreyaya suni intellektlə kiberhücumlar təşkil edildi

15 Sentyabr 2025 22:28

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15

​Şimali Koreyanın nüvə dövləti statusu ləğv edilə bilməz -

15 Sentyabr 2025 22:10

Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə görüşdü

15 Sentyabr 2025 21:52

Ceyhun Bayramovdan Qətərə hücumla bağlı açıqlama

15 Sentyabr 2025 21:18

Mourinyo meydana keçmiş klubu ilə qayıtdı

15 Sentyabr 2025 21:10

İnanılmaz şanslı olacaq bürclər -

15 Sentyabr 2025 20:45

Nanənin verilişi bağlandı

15 Sentyabr 2025 20:19

Bakının bu əraziləri yenidən qurulur -

15 Sentyabr 2025 19:53