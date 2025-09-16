Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

"Qalatasaray"ın futbolçusu Barış Alper Yılmaz barədə yeni iddia ortaya atılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bir sıra klublar bundan əvvəl NEOM klubundan təklif aldığı deyilən futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı klubundan başqa, İngiltərə Premyer Liqası komandaları Barış Alper Yılmazı transfer etmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. Türkiyənin "Sabah" qəzetinin məlumatına görə, İngiltərə Premyer Liqası komandaları futbolçunun oyununu izləmək üçün skautlar göndərib.
Qeyd edək ki, Barış Alper Yılmazın təklif aldığı NEOM klubuna transfer olmaq istədiyi, lakin "Qalatasaray"ın transferə razılıq vermədiyi barədə iddialar dərc edilmişdi.