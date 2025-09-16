Bakı–Ağstafa marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri açılır

Bakı–Ağstafa marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri açılır
10:56 16 Sentyabr 2025
85 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 20-də Bakı–Ağstafa, sentyabrın 21-də isə Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ADY-yə məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, sərnişinlər Bakı-Qazax-Bakı qatarları ilə ənənəvi qrafiklə hər gün hər iki istiqamətə səfər edə bilər. Hərəkət cədvəli və biletlərlə bağlı məlumatı (www.ady.az) rəsmi saytından, "ADY Mobile" tətbiqindən, dəmiryol kassalarından və 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Çağrı Mərkəzindən öyrənə bilərsiniz.

