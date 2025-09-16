Bakı Metropoliteni yeni tədris ilinin ilk günündə rekord sayda sərnişin daşıyıb

Bakı Metropoliteni yeni tədris ilinin ilk günündə 891 856 sərnişin daşıyaraq metro tarixində ikinci ən böyük nəticəyə imza atıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirib.
Bu həm də 2025-ci ilin rekord göstəricisi olmaqla, sərnişinlərin metro nəqliyyatına etimadını bir daha sübut edib.
İntervalın bir qədər də azaldılması ilə pik saatlarda xətlərdə 34 cüt qatarın hərəkətdə olması sərnişinlərin daha çevik hərəkətinə ciddi təsir göstərib.
Pik saatlarda (gün ərzində ümumilikdə 5 saat) daşınan sərnişinlərin sayı gün ərzində metrodan istifadə edənlərin 43.06 %-ini təşkil edib.