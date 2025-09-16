"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir
15:35 16 Sentyabr 2025
48 İqtisadiyyat
Metbuat.az
A- A+

"Unibank" neft sənayesində çalışanlar üçün xüsusi kampaniya elan edib. Sentyabrın 23-dək davam edən kampaniya çərçivəsində bütün neft sektoru işçiləri nağd kreditləri 0% komissiya ilə rəsmiləşdirə biləcəklər.

Kampaniya müddətində neftçilər “Unibank”dan 50 000 AZN-dək nağd krediti illik 9,5%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə 60 ayadək müddətə əldə edəcəklər.

Unibank bu təşəbbüslə ölkənin strateji sahəsində çalışan əməkdaşlara dəstəyini bir daha nümayiş etdirir. Komissiyasız kredit imkanı neft sektoru işçilərinin planlarını daha sərfəli şərtlərlə reallaşdırmasına şərait yaradacaq.

Üstəlik, kampaniya digər banklardakı kreditlərinizi “Unibank”a gətirmək imkanı da yaradır. Bununla ödənişlərinizi hər ay yalnız bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə biləcəksiniz.

Kampaniyanın üstünlükləri:

• 0% komissiya;
• illik 9.5%-dən başlayan faizlə kredit;
• 50 000 AZN-dək məbləğ;
• zamin tələbi yoxdur;
• 60 ayadək ödəniş müddəti;
• sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
• müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:

• 055 457 81 17 WhatsApp nömrəsinə yazaraq;
• “Kredit” sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
• Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.

Unibank - Sənin Bankın!

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Unibank
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

16 Sentyabr 2025 15:24
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58
Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

16 Sentyabr 2025 10:01
Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı -

Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı - Rəsmi

16 Sentyabr 2025 01:09
Avro 2 manata yaxınlaşdı -

Avro 2 manata yaxınlaşdı - Milli valyutanı nə gözləyir?

15 Sentyabr 2025 23:30
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

16 Sentyabr 2025 15:35

Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

16 Sentyabr 2025 15:24

Bakıda 11-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

16 Sentyabr 2025 15:15

ICESCO-nun Baş direktoru Şuşa 1 nömrəli məktəb və Qarabağ Universitetində olub

16 Sentyabr 2025 15:10

Cıdır düzündə Qarabağ atlarının paradı keçirilib

16 Sentyabr 2025 14:56

Oleq Əmirbəyov Hacı Murad Yağızarovun dəfn mərasimində iştirak edib

16 Sentyabr 2025 14:48

Bakı Metropoliteni yeni tədris ilinin ilk günündə rekord sayda sərnişin daşıyıb

16 Sentyabr 2025 14:30

Bələdiyyələrin birləşdirilməsi ilin sonuna qədər tamamlanacaq

16 Sentyabr 2025 13:27

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

16 Sentyabr 2025 13:06

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58