Tramp Azərbaycanla bağlı paylaşım etdi

Tramp Azərbaycanla bağlı paylaşım etdi
00:09 17 Sentyabr 2025
144 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

ABŞ Prezidenti Donald Tramp növbəti dəfə "Truth Social"dakı hesabında avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi tarixi görüşün fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımına bu sözləri əlavə edib:

"Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibənin həllinə kömək etmək və eyni zamanda bu iki böyük lider və insanla, Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanla dost olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu, mənim üçün əbədi dostluq olacaq, amma daha önəmlisi Amerika Birləşmiş Ştatları üçün!".

Xatırladaq ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan liderləri ABŞ Prezidentinin iştirakı ilə 7 bənddən ibarət birgə bəyannamə imzalayıblar. Bu sənədin bəndlərindən biri regional kommunikasiyaların açılması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizinin ("Tramp marşrutu") işə salınması ilə bağlıdır.

Bundan əlavə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri "Azərbaycan Respublikası ilə Emənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis olunması haqqında Saziş"in mətnini paraflayıblar.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyevin BƏƏ Prezidenti ilə görüşündən görüntülər

İlham Əliyevin BƏƏ Prezidenti ilə görüşündən görüntülər

16 Sentyabr 2025 21:43
"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

16 Sentyabr 2025 20:14
Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Bəyannamə imzalandı

Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Bəyannamə imzalandı

16 Sentyabr 2025 19:24
Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

16 Sentyabr 2025 16:53
Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

16 Sentyabr 2025 16:49
Milli Məclisin Hüquq siyasəti komitəsi payız sessiyasının ilk iclasını keçirib

Milli Məclisin Hüquq siyasəti komitəsi payız sessiyasının ilk iclasını keçirib

16 Sentyabr 2025 15:50
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ" "Benfika" səfərində tarixi qələbə qazandı -

17 Sentyabr 2025 00:53

Tramp Azərbaycanla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 00:09

16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 Sentyabr 2025 23:49

Bu işçilərə yüksək pul mükafatı veriləcək -

16 Sentyabr 2025 23:17

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

16 Sentyabr 2025 22:58

Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

16 Sentyabr 2025 22:51

Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

16 Sentyabr 2025 22:47

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

16 Sentyabr 2025 22:25

Benfika" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlandı -

16 Sentyabr 2025 22:02